Gesundbeten, nicht tot reden

Ökonomen haben sieben der letzten drei Rezessionen richtig vorhergesagt. Das ist ein beliebter Kalauer, wenn sich Wirtschaftswissenschaftler wieder einmal an der Vorhersage der Zukunft versucht haben und daneben lagen. Natürlich haben sie keine hellseherischen Fähigkeiten. Aber hinschauen lohnt sich allemal.

So sagen Ökonomen von fünf wichtigen Wirtschaftsforschungsinstituten vorher, dass die deutsche Konjunktur infolge der Corona-Pandemie zunächst stark einbricht. Anders als in anderen Rezessionen liegen nicht nur der private Konsum, der Export und Investitionen der Unternehmen danieder, sondern auch die Dienstleistungsbranche. Je kürzer aber die Epidemie dauert, das heißt je schneller die Zahl der Neuinfektionen sinkt, etwa weil Fortschritte bei Medikamenten oder Impfstoffen gemacht werden, weil sich die Immunität der Bevölkerung als höher erweist oder sich der Jahreszeiteneinfluss positiv auswirkt, desto glimpflicher die wirtschaftlichen Folgen. Und spätestens ab Jahresmitte sollte sich die globale wirtschaftliche Aktivität allmählich erholen, so die Ökonomen.

Natürlich gilt auch der Umkehrschluss bei einer zweiten Ansteckungswelle mit entsprechenden gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen. Wirtschaft ist zu 50 Prozent Psychologie, wusste schon Ludwig Erhard, „Vater der Marktwirtschaft“, erster deutscher Bundeswirtschaftsminister und zweiter Bundeskanzler: „Ich glaube, es ist immer noch besser, die Wirtschaft gesundzubeten, als sie totzureden.“