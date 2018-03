Gesundheit als Thema am Arbeitsplatz

Anzeige

Bergstraße.Mit einem kollektiven Drücken des roten Buzzers wurde „Dasgion“ offiziell an den Start gebracht: Digital-, Aktiv-, Sport- und Gesundheitsregion Bergstraße, kurz Dasgion, ist ein Verein, der sich als Plattform für Gesundheitsfürsorge und -management definiert. Gegründet wurde der Verein im Dezember des vergangenen Jahres im Sport- und Bildungszentrum der TSV Auerbach im Weiherhausstadion. Jetzt kehrten die Macher um den Dasgion-Vorstandsvorsitzenden Thorsten Grießer zum Take-off zurück an den „Geburtsort und Home of Dasgion“. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten Grießer und Mitglieder des Vorstandsteams Ziele und Ausrichtung des Vereins vor.

Grießer beschrieb die Rolle des Vereins als neutrale Instanz, die durch die besondere Förderung und Zusammenführung von Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen auf verschiedenen Ebenen dazu beitragen möchte, das Leben an der Bergstraße noch lebenswerter zu machen.

Sebastian Rode als Botschafter Mit dem Bundesliga-Fußballer Sebastian Rode (Borussia Dortmund) hat der Verein Dasgion einen prominenten Botschafter für sein Anliegen gewinnen können. Rode, der aus Alsbach-Hähnlein stammt und für Eintracht Frankfurt und Bayern München aktiv war, wird den Verein bei verschiedenen Gelegenheiten unterstützen, wie Dasgion-Chef Thorsten Grießer ankündigte. Eine erste „Rode-Aktion“ wurde bereits aufgelegt: 13 von Rode original signierte Baseball-Caps werden auf der Dasgion-Homepage versteigert. Neben dem finanziellen Einsatz müssen die Mützen-Anwärter in einem kurzen Video ihre Intention für das Gebot erklären. „Wir wollen eine gute Story“, erläuterte Grießer das Prozedere. eh

Dasgion versteht sich dabei als eine Art digital-analoger Vernetzungsakrobat, der für seine Mitglieder die besten Angebote aus dem Markt herausfiltert, veredelt und passgenau auf die jeweiligen Anforderungen des Nutzers zuschneidet. Dasgion wendet sich an Firmen, Kommunen, Schulen, Vereine, Familien und Einzelpersonen. Mit einer zwischen den verschiedenen Lebenswelten vernetzten Gesundheitsfürsorge könne die Bergstraßen-Community in eine Vorreiterrolle schlüpfen. Grießer „Wir können Modellregion werden.“