Gesundheit ist ihr Leib- und Magenthema

Bergstrasse.Mit dem Titel „Vize-Landrätin“ kann sie leben. Darunter könnten sich meisten Menschen mehr vorstellen als unter einer Ersten Kreisbeigeordneten, so Diana Stolz. Beim Sommergespräch anlässlich der Halbzeit ihrer ersten Amtszeit zog die Wahl-Bensheimerin am Mittwoch eine positive Bilanz. Sie habe in vielen Nischen Themen platzieren oder ausbauen können, die ihr am Herzen liegen, sagte Stolz im

...