Gesundheitsversorgung im Blick

Bergstraße.Das Zeitalter der Digitalisierung bringt spürbare Neuerungen für alle Lebensbereiche. Auch der Gesundheitssektor bildet dabei keine Ausnahme. Auf Einladung der CDU-Wahlkreiskandidatin Birgit Heitland besucht Bundesminister Helge Braun nach einer Visite in Lorsch vor Monatsfrist erneut den Wahlkreis Bergstraße – diesmal um zu Chancen und Herausforderungen für Medizin und Pharmazie im 21. Jahrhundert zu sprechen.

Mit millionenschweren Förderprogrammen für E-Health und Telemedizin habe die CDU-geführte Landesregierung bereits umfassende Initiativen gestartet, um Diagnostik und Medikation zu verbessern und gleichzeitig eine bedarfsgerechte Patientenversorgung mit kurzen Reaktionszeiten zu ermöglichen. „Gerade für ländliche Regionen ist eine dezentrale Gesundheitsversorgung besonders wichtig“, erklärt Heitland. „Daher haben wir uns als CDU in unserem Wahlprogramm auch für die Zukunft vorgenommen, weiterhin innovative Modelle der Telemedizin gemeinsam mit Ärzten und Patienten zu erproben.“

Die Bergsträßer Gesundheitsdezernentin Diana Stolz (CDU) betont: „Nicht nur die Digitalisierung ist eine große Herausforderung. Jeder Mensch in Hessen muss schnellen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Unser Ziel ist die zukunftsfeste Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Haus- und Landarztpraxen“.

Die CDU arbeite in Hessen bereits aktiv an der Schaffung zusätzlicher Anreize für Ärzte, sich im ländlichen Raum anzusiedeln. Finanzielle Vorteile und ein Entgegenkommen bei der Lockerung von Studienbeschränkungen für zukünftige Landärzte sollen bei der Stärkung wohnortnaher Gesundheitsangebote – vor allem in bisher unterversorgten Gebieten – helfen. Gleichzeitig soll die Anzahl der Medizinstudienplätze in Deutschland und Hessen im Rahmen eines „Hochschulpaktes Medizin“ deutlich erhöht werden. Hierfür hatten sich Heitland und Stolz intensiv auch parteiintern eingesetzt.

Die Veranstaltung wird am 12. Oktober ab 19 Uhr im ‚Hotel Felix‘ in Bensheim (Dammstraße 46) stattfinden. red

