Bergstraße.Kommunikation in der Familie – oftmals ist dies nicht ganz so einfach. Kinder fühlen sich missverstanden, Eltern sprechen Verbote aus, plötzlich wird geschrien. In solchen Situationen gibt es in der Regel nur Verlierer. Einen Ansatz, die Kommunikation und damit das gesamte Miteinander in der Familie zu verbessern, hat Marshall Rosenberg in seiner „Non-Violent Communication“ – der nicht verletzenden Kommunikation – geschaffen. Im Deutschen hat sich hierfür der Begriff „Gewaltfreie Kommunikation“ durchgesetzt. Das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald bietet dazu erstmals am einen zweitägigen Workshop.

Die beiden Kommunikationstrainerinnen Dagmar Arzberger und Barbara Buss führen in die theoretischen Grundlagen der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach Marshall Rosenberg ein und besprechen anhand praktischer Übungen in der Gruppe, wie man diesen Ansatz in seinem Alltag einsetzen kann.

Der Workshop findet am 24. Oktober und 7. November jeweils von 10 bis 17 Uhr im Pfarrzentrum von Einhausen statt. Weitere Informationen erteilt das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald, Tel. 06252/3353, www.kbw-bergstrasse-odenwald.de. red

