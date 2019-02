GGEW weiht Neubau ein

Bensheim.Mit einer Feierstunde hat die GGEW AG das neue Bürogebäude mit Kundencenter in Bensheim am Donnerstagabend offiziell eröffnet. Im Rahmen der Einweihung hat auch die Preisverleihung für den Innovationswettbewerb „ZukunftsGGEWinner“ stattgefunden.

Für 3,8 Millionen Euro sind in der Dammstraße 70 neue Arbeitsplätze in einem modernen Umfeld entstanden. „Mit dem Neubau verknüpfen wir die aktuellen Herausforderungen in der Energiewirtschaft mit unserer zukunftsweisenden Investition in moderne Arbeitsplätze, die diesen Anforderungen gerecht werden“, betonte GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann.

Das Unternehmen hatte im April 2018 zum Innovationswettbewerb „ZukunftsGGEWinner“ aufgerufen und 50 Teilnahmen erhalten. In der Jury saß auch Felix Thönnessen, Start-up-Coach aus der TV-Show „Höhle der Löwen“. Die drei Gewinner, die am Donnerstag geehrt wurden, kommen aus Berlin, Karlsruhe und Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.02.2019