Bensheim.Gestern fand der bundesweite Girls & Boys-Day statt. Daran hat sich auch die Redaktion des Bergsträßer Anzeigers beteiligt. Wir – eine Liebfrauenschülerin und zwei Schüler des AKG – blickten hinter die Kulissen der Lokalredaktion. Gleich am Anfang unseres Mini-Praktikums durften wir an der täglichen Redaktionskonferenz teilnehmen. Dort wurden Kritik an der aktuellen Ausgabe geübt sowie Verbesserungsvorschläge geäußert und mögliche Themen für die heutige Ausgabe besprochen. Im Anschluss daran konnten wir am Layout einer Zeitungsseite mitarbeiten. Die Redakteure Kai Segelken und Michael Ränker erläuterten uns, wie man Bilder und Texte zu einem fertigen Zeitungsartikel zusammenfügt und wie die Zeitung gedruckt wird. Auch wie man Artikel auf der Webseite des BA veröffentlicht, wurde uns gezeigt. Wir versendeten eine Online-First-Nachricht per Whats-App. Außerdem berichtete Fotograf Dietmar Funck über seine Arbeit.

Unser Tag beim BA war eine sehr interessante Erfahrung, da wir den Alltag eines Redakteurs kennenlernen durften. Bild: Funck