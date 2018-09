Glocken erklingen in ganz Europa

Bergstraße.Das Evangelische Dekanat Bergstraße beteiligt sich am morgigen Freitag, 21. September, am europaweiten Glockenläuten.

Mit einer weithin hörbaren Aktion wird das „Europäische Kulturerbejahr - Sharing Heritage“ begangen.

Überall sollen Glocken läuten, denn sie stellen ein prägendes Kulturelement in Europa dar. Von den Veranstaltenden des Kulturerbejahres kommt die Anregung, alle Glockeneigentümer Europas unter dem Motto „Friede sei ihr erst Geläute“ am Internationalen Friedenstag, 21. September, von 18 bis 18.15 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit zu einem europaweiten Glockenläuten einzuladen.

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Rat der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck unterstützten diese Initiative. Die aktuelle Lage der Welt brauche das Gebet für den Frieden und das Jahr 2018 erinnert an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren sowie an Ausbruch und Ende des 30-jährigen Krieg.

Weit über die Hälfte der Gemeinden des Dekanats Bergstraße haben sich der Aktion angeschlossen und bieten am Abend des 21. September eine Andacht mit Friedensgebet und Glockenläuten an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.09.2018