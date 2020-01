Glückliche Paare sind gesünder

Heidelberg/Heppenheim.Das Uniklinikum Heidelberg – zu dem auch das Kreiskrankenhaus Bergstraße mit Sitz in Heppenheim gehört – hat den Einfluss von Partnerschaft auf die Gesundheit untersucht. „Die Zusammenhänge zwischen Partnerschaft und individueller körperlicher und psychischer Gesundheit sind mittlerweile gut belegt. Es zeigt sich zum Beispiel, dass Verheiratete gesünder sind und sich schneller von Erkrankungen erholen als Singles“, heißt es in einer Mitteilung.

Laut weltweiter Daten – 2015 von den Vereinten Nationen erhoben – seien 90 Prozent der Weltbevölkerung im Laufe ihres Lebens verheiratet. „Die Ehe ist somit kulturübergreifend die dominierende Lebensform im Erwachsenenalter. Die Partnerschaft stellt ein sehr häufiges und relevantes Thema im Erwachsenenalter dar, was nahelegt, dass die Eigenschaften der Beziehung, in der eine Person lebt, einen großen Einfluss auf die individuelle Gesundheit haben“, so das Uniklinikum weiter.

Und tatsächlich: Aktuellere, über einen längeren Zeitraum erhobene Daten zeigen, dass die Lebenserwartung im Allgemeinen mit steigender sozialer Integration steigt, also mit dem Eingebunden-Sein in soziale Strukturen wie Ehe, Freundschaft oder Vereinen. Bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Partnerschaft und Lebensdauer spielt allerdings auch die Zufriedenheit mit der eigenen Beziehung eine Rolle: „Personen in einer glücklichen Beziehung leben tendenziell länger als Personen in einer unglücklichen Beziehung“, heißt es.

Nähe kann heilen

Wie das Uniklinikum mitteilt, werden bei der Erforschung der Zusammenhänge von Partnerschaft und Gesundheit zunehmend die zugrundeliegenden biologischen Aspekte untersucht. Es wird angenommen, dass hierbei vor allem die Belastungssysteme des Körpers eine bedeutende Rolle spielen. Darunter versteht man jene Körpersysteme, die bei Gefahr aktiv werden und den Körper in Alarmbereitschaft versetzen, etwa das sogenannte sympathische Nervensystem mit den Hormonen Adrenalin und Noradrenalin.

„Zwischenmenschliche Konflikte und interpersonelle Traumata lösen deutliche Belastungs- und Stressreaktionen dieser Systeme aus, die dann wiederum das Immunsystem und langfristig die Gesundheit beeinträchtigen“, so das Klinikum weiter. „Auf der anderen Seite können Unterstützung, Nähe und Zärtlichkeiten in der Partnerschaft die Aktivität dieser Systeme vermindern und so indirekt die Gesundheit fördern.“

Als Beispiel wird angeführt, dass die psychobiologische Stress-Antwort – gemessen am Cortisol-Level – durch Berührung zwischen Partnern gesenkt werden kann. Daneben sei es ebenso wichtig, die Rolle der beteiligten Botenstoffe besser zu verstehen. „Das Neuropeptid Oxytozin etwa wird im Hypothalamus gebildet und durch verschiedene Reize wie Berührung oder Intimität freigesetzt. Studien zeigen, dass Oxytozin über die Cortisolausschüttung dämpft“, erklärt das Klinikum.

Zudem gehe eine erhöhte Oxytozinkonzentration mit positiver sozialer Interaktion und verbesserter Wundheilung einher. „Diese Befunde zeigen, welch wichtigen Einfluss die Paarinteraktion auf den Verlauf psychischer oder körperlicher Erkrankungen haben kann“, heißt es in der Mitteilung weiter. Um diese Zusammenhänge noch besser zu verstehen, wird am Institut für Medizinische Psychologie in Heidelberg eine Studie durchgeführt, die untersucht, inwieweit körperlicher Stress und Emotionen bei Paaren im Alltag zusammenhängen.

Studienteilnehmer gesucht

Die Teilnahme umfasst die Erfassung des emotionalen Erlebens, der Beziehungsqualität und des wahrgenommenen Stresses der Paare über Fragebögen. Zudem werden im Alltag körpereigene Hormone per Speichelmessungen erhoben. Gesucht werden heterosexuelle Paare ab einem Alter von Mitte 40, die seit mindestens zwei Jahren in einer Beziehung sind. Die Teilnahme an der Studie nimmt etwa vier Stunden in Anspruch und wird mit 50 Euro pro Person vergütet. zg

