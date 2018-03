Gold aus Elektroschrott

Anton Schwarz erhielt im Landratsamt ein wertvolles Geschenk: Dank zweier Kisten voller alter Handys kann er mit Fritz Tiemann gemeinsam weiter forschen. © Lotz

Bergstraße.Die Gewinner des Regionalwettbewerbs Hessen Bergstraße von „Jugend forscht“ wurden am 24. Februar bei der BASF in Lampertheim gekürt. Insgesamt haben sich zehn von 43 Teilnehmern für den Landeswettbewerb Hessen qualifiziert. Dieser findet am 9./10. April bei Merck in Darmstadt statt. Dort können sich die Nachwuchsforscher für das 53. Bundesfinale von „Jugend forscht“ qualifizieren, das Ende

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2381 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.03.2018