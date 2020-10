Griechische Mythologie

Bergstraße.Griechische Mythen erzählen von Göttern und Helden und geben ganz nebenbei Antworten auf zentrale Fragen der Menschheit. An sechs Abenden machen Teilnehmer einen Kreisvolkshochschulkurses Bekanntschaft mit Zeus und der griechischen Kulturgeschichte. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Der Kurs läuft ab dem 20. Oktober dienstags, an sechs Terminen jeweils von 19 bis 20.30 Uhr im Goethe-Gymnasium in Bensheim (Westgebäude, Eingang Lindenstraße). red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.10.2020