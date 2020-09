Bergstraße.Sirtaki ist der bekannteste – aber es gibt noch viel mehr Volkstänze in Griechenland; einige haben ihren Ursprung sogar in der Antike. In allen Regionen hat sich eine Vielfalt von Rhythmen, Melodien und Tanzstilen entwickelt, die man in einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) ausprobieren kann. Der Kurs findet ab dem 24. September donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr im Turnraum der Grundschule Kappesgärten in Bensheim statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.09.2020