Grippewelle: Blutspender dringend gesucht

Bergstraße.Das Deutsche Rote Kreuz Bergstraße hofft in diesen Tagen noch mehr als sonst auf großen Andrang bei ihren Blutspendeaktionen. Die anhaltende Grippewelle sorge durch das Ausbleiben der Spender zu Engpässen bei bestimmten Blutgruppen, heißt es in einer Pressemitteilung: „Menschen mit grippalen Infekten oder Grippeerkrankte sind während der akuten Infektion temporär nicht zur Blutspende zugelassen.“ Haben die Erkrankten Antibiotika genommen, müssen sie vier Wochen lang warten, bis sie wieder spenden können.

Bis zu 15 Prozent weniger

Blutspendetermine bis Ostern Noch vier Blutspendeaktionen veranstaltet das DRK bis Ostern im Kreis Bergstraße. Zotzenbach: Mittwoch, 28. März, Trommhalle, 16.30 bis 20 Uhr. Gadernheim: Donnerstag, 29. März, Heidenberghalle, 16.30 bis 20 Uhr. Lampertheim: Samstag, 31. März, 12 bis 16 Uhr, Technisches Zentrum des DRK (Florianstraße 6.) Neckarsteinach: Samstag, 31. März, 12 bis 16 Uhr, Vierburgenhalle. Spenden kann jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 72 Jahren. Erstspender dürfen nicht älter als 64 Jahre sein. Ein Personalausweis sowie, falls vorhanden, ein Blutspendeausweis sollten mitgebracht werden. Eine Blutspende dauert mit Aufnahe der Daten, einer ärztlichen Untersuchung, der Blutabnahme selbst und einer Erholungsphase etwa eine Stunde, heißt es vom Deutschen Roten Kreuz. red

Die Folge: In ganz Hessen fehlten mehrere hundert Blutspenden täglich. Zeitweise gab es pro Tag acht bis 15 Prozent weniger Blutkonserven als sonst. Mittlerweile hat sich die Lage wieder etwas beruhigt. „In der vergangenen Woche war erstmalig nach vier Wochen das Spendeverhalten wieder gut“, sagt Stefanie Fritzsche, Sprecherin des DRK-Blutspendediensts Baden-Württemberg-Hessen. Sie hofft, dass das Tal nun überwunden ist und es sich bei den jüngsten Spenden nicht nur um einen kurzen Trend handelte. Gut gefüllt seien die Lager aber immer noch nicht. Außerdem macht dem Roten Kreuz Sorgen, dass bald die Osterferien anbrechen, in denen viele potenzielle Spender verreisen.

Leichter Rückgang auch im Kreis

An der Bergstraße fiel der Engpass an Blutspendern nicht ganz so stark ins Gewicht wie anderswo. Vier Blutspendeterminen hat es im Kreis Bergstraße während der vergangenen vier Wochen gegeben. „Statt der erwartetet 550 Spender kamen 539, bei diesen vier Einzelterminen ist es damit ein Rückgang nur von zwei Prozent, was sehr erfreulich ist“, rechnet Fritzsche vor.