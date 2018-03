Größter Nager Europas erobert die Bäche der Region zurück

Anzeige

In Bayern gibt es heute schon wieder rund 20 000 Exemplare der Spezies, und auch in Hessen stieg die Zahl auf zuletzt circa 700 Tiere an, wie Gerhard Eppler berichtete. Verglichen mit den 70 Bibern, die noch vor rund 30 Jahren im Land zuhause waren, ist das eine Verzehnfachung.

Der Biber sei dabei nicht nur in entlegenen Auwäldern zuhause, betonte Eppler. Auch in den in Deutschland vorherrschenden Kulturlandschaften fühlt sich der Nager wohl. Im Kreisgebiet hat sich der Biber bereits am Nordheimer und am Lampertheimer Altrhein sowie bei Hirschhorn am Neckar angesiedelt. Außerdem kehrten kürzlich wohl zwei Artgenossen an die Weschnitz zurück.

Im Rahmen seines Vortrags präsentierte Gerhard Eppler nicht nur den anwesenden Kindern auch ein Biberfell zum Streicheln. Darüber hinaus zeigte er den präparierten Biberschädel eines am Nordheimer Altrhein tot aufgefundenen Exemplars.

Im Anschluss an Gerhard Epplers Ausführungen besuchte man gemeinsam das örtliche Biberrevier nördlich von Lorsch. Der Biber selbst konnte dabei nicht entdeckt werden – das Tier verbringt gerade im Winter die meiste Zeit schlafend im eigenen Bau und ist ohnehin nur nachts aktiv.

An der Wattenheimer Brücke zeigte Gerhard Eppler aber zumindest viele kleinere Bissspuren. Der Biber frisst die Rinde an dünnen Ästen von zum Beispiel Weiden ab. Um an diese heranzukommen, muss er zunächst die jungen Bäume fällen. Rutschbahnen ebnen ihm dann den Weg ins Wasser, wo er seine Beute teils direkt isst – er verfügt über eine Falte im Nacken, die er schließen kann. Dies ermöglicht ihm die Nahrungsaufnahme unter Wasser, ohne zu ertrinken. Während man besagte Rutschbahnen an der Weschnitz bereits gut erkennen kann, konnte Eppler bisher noch keine Biberburg entdecken. Dennoch ist er sicher, dass sich schon bald eine ganze Biberfamilie an den renaturierten Abschnitten der Weschnitz ansiedeln dürfte.

