Groß-Rohrheim vorne dabei

Im Regierungsbezirk Darmstadt lag der Wasserverbrauch im Jahr 2016 bei 230,6 Millionen Kubikmetern. Gegenüber dem Jahr 2015 ist damit ein leichter Anstieg um 400 000 Kubikmeter zu verzeichnen. Dieser lässt sich vor allem auf die steigende Bevölkerungszahl im Rhein-Main-Gebiet zurückführen. Trotz des leichten Anstiegs des Gesamtverbrauchs bleibt der pro Kopf-Verbrauch in Südhessen weitgehend konstant.

Die Bürger haben 2016 in Südhessen rund 130 Liter Trinkwasser pro Kopf und Tag verbraucht. Die Werte in den kreisfreien Städten unterscheiden sich von dem in den Landkreisen. So lag der mittlere Verbrauch pro Einwohner und Tag in den zehn südhessischen Landkreisen mit rund 122 Litern unter dem mittleren Bedarf der kreisfreien Städte (rund 140 Liter).

Am wenigsten Wasser verbrauchten 2016 die Einwohner der Kommune Weilrod im Hochtaunuskreis mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 95 Litern, gefolgt von Groß-Rohrheim und Biebergemünd im Main-Kinzig-Kreis mit jeweils 96 Litern Trinkwasser pro Tag.