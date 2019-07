Große Betroffenheit nach Insolvenz

Lindenfels.Nach dem Insolvenzantrag des Markthauses haben sich Mitarbeiter und Kunden betroffen gezeigt. Das Markthaus betreibt zwei Second-Hand-Kaufhäuser in Mannheim und mehrere Lebensmittelläden in der Region, unter anderem in Lindenfels. Zudem bietet es Haushaltsauflösungen und Transporte an.

Geschäftsführerin Sabine Neuber hatte Anfang Juli einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Mannheim gestellt. Bis in drei Monaten entscheidet sich, ob ein Insolvenzverfahren gestartet wird. So lange soll der Betrieb normal weiterlaufen – auch in Lindenfels. In der Zwischenzeit werde ein Plan aufgestellt, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, sagte Neuber. Ob es zu Schließungen kommen könnte, lasse sich noch nichts sagen, betonte sie. Der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig zeigte sich optimistisch, dass die Filiale in Lindenfels erhalten bleibt. tge/kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.07.2019