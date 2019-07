Große Resonanz

Fast 1500 Menschen ließen sich von der DKMS registrieren. © Neu

Zwingenberg.Organisatoren der Typisierungs-Aktion und die Familie der an Blutkrebs erkrankten Lara sind überwältigt: Fast 1500 Menschen aus der gesamten Region kamen am Sonntag nach Zwingenberg, um sich als potenzielle Stammzellspender registrieren zu lassen. „Das hätten wir niemals so erwartet“, so Miriam Hernandez von der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei).

Vor dem Feuerwehrhaus bildeten sich lange Schlangen – doch trotz der vielen Menschen waren die Wartezeiten dank perfekter Organisation und Vorbereitung gering. Beachtlich ist auch die Spendensumme, die am Sonntag zusammenkam: insgesamt 16 370 Euro. red

