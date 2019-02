Großer Auftritt für die Allerkleinsten

Die Beilage "Babys 2019" erscheint am 30. Dezember 2019 im Bergsträßer Anzeiger. Gemeinsam mit dem Sponsor der Mitmach-Aktion, der Sparkasse Bensheim, wird der Bergsträßer Anzeiger auch in diesem Jahr ein soziales Projekt auswählen, das finanziell unterstützt wird. Wer es ist, wird erst am Jahresende verraten.

Bilder werden auch von den Kooperationspartnern - Heilig-Geist-Hospital Bensheim und Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim - an die Redaktion übermittelt, falls das Einverständnis der Eltern vorliegt.

Die Teilnahme ist für die Einsender vollkommen kostenlos und geht ganz einfach: Senden Sie Ihr Baby-Foto einfach per E-Mail (als jpg-Datei) an die Redaktion ein: ba-baby@bergstraesser-anzeiger.de

Bitte unbedingt Vorname, Name und Geburtsdatum des Kindes angeben. Für Rückfragen sind die Kontaktdaten der Eltern hilfreich, die nicht veröffentlicht werden. Einsendeschluss ist am 15. Dezember 2019. red