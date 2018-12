Großer Auftritt für kleine Leute

Bergstraße.Jetzt wird’s langsam Zeit: Einsendeschluss für die Sonderbeilage „Babys 2018“, die am 28. Dezember im Bergsträßer Anzeiger erscheint, ist am Freitag, 14. Dezember. Bis dahin müssen alle Bilder von Kindern, die im Jahr 2018 geboren wurden, und in der Beilage erscheinen sollen, beim BA sein.

Großer Auftritt für die Allerkleinsten: Aidan Smyth ist einer der vielen Köpfe, die wir in der Beilage auf 42 Seiten präsentieren werden. Mit seiner roten Bommelmütze und dem Christmas-Body ist er das perfekte Model für die Vorweihnachtszeit.

Alle Eltern, Großeltern und Paten, die ihre Freude über die Geburt eines Kindes, mit anderen Familien teilen wollen, können mitmachen. Die Veröffentlichung ist kostenlos. Mitmachen ist ganz einfach: Die Baby-Bilder können per E-Mail (als jpg-Datei) an die Redaktion gesandt werden: ba-baby@bergstraesser-anzeiger.de.

Bitte unbedingt Vorname, Name und Geburtsdatum des Kindes angeben. Für Rückfragen sind die Kontaktdaten der Eltern hilfreich, die nicht veröffentlicht werden. Einsendeschluss ist am Freitag, 14. Dezember. Gemeinsam mit dem Sponsor der Mitmach-Aktion, der Sparkasse Bensheim, wird der Bergsträßer Anzeiger auch in diesem Jahr wieder ein soziales Projekt in der Region auswählen, das finanziell unterstützt wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.12.2018