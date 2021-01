„Großprojekte nur ohne Brechstange“

Frau Lambrecht, die Bundes-SPD befindet sich im Umfragetief. Wie wollen es die Sozialdemokraten schaffen, da bis zur Bundestagswahl im Herbst wieder rauszukommen?

Christine Lambrecht: Wir haben ein großes Wählerpotenzial, das wir im Moment aber noch nicht ausschöpfen. Von den handelnden Personen und unseren Themen her sind wir gut aufgestellt, um das zu schaffen. Unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat in der Krise bewiesen, dass er ein Macher ist. Wir müssen aber als SPD auch unsere Positionen für eine Zeit nach Corona deutlich machen: Eine Frage wird sein, wie die Kosten der Pandemie und des Lockdowns gerecht verteilt werden. Außerdem gilt es, Pflegekräfte für das, was sie gerade leisten zu honorieren. Und: Es muss einen Digitalisierungsschub geben.

Ein Thema, bei dem sich Lokal- und Bundespolitik begegnen ist die ICE-Neubaustrecke. Die in der Region geforderte Konsenstrasse will die Bahn nicht umsetzen. Wie soll es weitergehen?

Lambrecht: Die Konsenstrasse wäre vor allem eine Chance gewesen, dieses Projekt zeitnah umzusetzen – das sagt schon das Wort „Konsens“. Die Erfahrung zeigt, dass Klagen diese Projekte in die Länge ziehen, wenn es keinen solchen Konsens gibt. Diese Chance ist leider vertan worden. Jetzt müssen sich die Verantwortlichen – auch wir als Bundespolitiker – die Frage stellen, ob das, was wir beschließen, vor Ort umsetzbar ist. Die Belange der Menschen vor Ort und das Anliegen, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, müssen unter einen Hut gebracht werden. Klar ist: Mit der Brechstange können keine Großprojekte verwirklicht werden.

Wie schätzen Sie die Chancen ihre Genossen Karsten Krug bei der Bergsträßer Landratswahl ein?

Lambrecht: Aus Gesprächen mit Bürgern habe ich den Eindruck, dass er eine hohe Akzeptanz genießt. Er ist unaufgeregt, uneitel und zupackend. Außerdem hat er seine Vorstellungen für die Zukunft des Kreises. / kbw

