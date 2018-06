Gründer mit guten Konzepten gesucht

Ende der Hitzewelle

Hagelkörner so groß wie Hühnereier

Abruptes Ende der Hitzewelle: Hagelkörner so groß wie Hühnereier sind am Montag in Walldürn, Höpfingen und Hardheim vom Himmel gefallen. Walldürn/Höpfingen/Hardheim. Mit Blitz und Donner, Sturmböen, Starkregen und Hühnerei ...