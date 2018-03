Anzeige

Darmstadt/Bergstraße.Daniela Wagner ist seit Oktober 2017 wieder Mitglied des Bundestages. Als Darmstädter Abgeordnete ist Wagner auch in der 19. Legislaturperiode für den Kreis Bergstraße zuständig und wird darum ein Büro vor Ort eröffnen. „In enger Kooperation mit meinem Wahlkreisbüro in Darmstadt und der südhessischen Koordinierungsstelle in Michelstadt bildet die Bergstraße den Abschluss für grüne Arbeit vor Ort“, kommentiert Wagner ihre Entscheidung, ein Regionalbüro in Bensheim zu eröffnen.

Um „Synergien zu nutzen und räumlich in der Nähe zu sein“, haben sich die Grünen dazu entschieden, ihre Kreisgeschäftsstelle von Heppenheim nach Bensheim zu verlegen. Sprecher Matthias Schimpf zeigt sich zufrieden über die Entwicklung: Die gemeinsamen Geschäftsräume werden auch von der Grünen Liste Bensheim (GLB) mitbenutzt und mitfinanziert: „Wir streben mit der gemeinsamen Geschäftsstelle eine gesteigerte Sichtbarkeit an und wollen in die Mitte der Gesellschaft wirken“, kommentiert der parlamentarische Geschäftsführer der GLB, Moritz Müller die Entscheidung.

Die neuen Geschäftsräume der Grünen, die in Zukunft neben dem Regionalbüro der Bundestagsabgeordneten auch die Kreis- und Stadtgrünen beherbergen, finden sich in der Gerbergasse 9 in der Bensheimer Innenstadt. red