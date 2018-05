Grüne jetzt im Herzen Bensheims

Anzeige

Präsent und sichtbar

Daniela Wagner, in der Bundestagsfraktion Sprecherin für Stadtentwicklung, weiß, wie schwierig es ist, eine Immobilie in guter Lage und zu einem akzeptablen Preis zu bekommen. „Hier sind wir präsent und sichtbar“, zollte sie insbesondere Matthias Schimpf und Moritz Müller, Sprecher der Grünen Jugend Bergstraße und Stadtverordneter in Bensheim, Respekt für das, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten „auf die Beine gestellt haben“.

Im Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahl sicherte Daniela Wagner Präsenz vor Ort und Unterstützung zu. Auch stellte sie wie Matthias Schimpf fest, dass man nicht nur dort präsent sein müsse, wo der Beifall sicher sei. „Wenn wir aus dem Fünf- oder Acht-Prozent-Ghetto rauskommen wollen, müssen wir dahin gehen, wo es prickelnd ist“, so die Bundestagsabgeordnete.

Wann Daniela Wagner im Bensheimer Regionalbüro künftig präsent sein wird, muss noch festgelegt werden, zumal das auch von der Sitzungswoche in Berlin abhängig ist. Noch bis Ende Juni läuft der Mietvertrag für das Büro des Grünen-Kreisverbands in Heppenheim, bevor der komplette Umzug nach Bensheim erfolgt. Bis 1. Juli wird das Grüne Büro in der Gerbergasse an zwei Tag in der Woche durch Matthias Schimpf besetzt.

Sitzungen der GLB- und der Kreistagsfraktion, des Kreisvorstandes und der Grünen Jugend haben bereits am neuen Standort stattgefunden. Verwöhnt wurden die Gäste mit einem selbst gemachten Büfett und Getränken eines Lorscher Start-up-Unternehmens.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.05.2018