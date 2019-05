Grüne Jugend feiert „Potluck Party“

Bergstraße.Nach einer ereignisreichen Woche lädt die Grüne Jugend Bergstraße alle Mitglieder und Interessierten zu einem „Potluck Dinner“ ein: Es wird ein kaltes Buffet angeboten, das alle Teilnehmenden mit einem Gericht ihrer Wahl bestücken. „Als politische Jugendorganisation wollen wir uns in geselliger Runde treffen, ohne dem Verzehrzwang in einer Gaststätte unterworfen zu sein, um besonders Schüler und Studierende nicht auszuschließen“, erklärt Schatzmeisterin Vanessa Vogel die Aktion. „Ein Potluck Dinner bietet darum den richtigen Rahmen für unser nächstes öffentliches Treffen.“ Unter anderem soll über die anstehende Europawahl diskutiert werden. Die Potluck Party findet heute (Montag), 19 Uhr, im Grünen-Büro in der Bensheimer Gerbergasse 9 statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.05.2019