Grüne Jugend wählt Lea May und Moritz Müller an die Spitze

Bergstraße.Es war die erste Präsenzsitzung seit Monaten. Durch die Lockerung der Corona-Maßnahmen war es der Grünen Jugend (GJ) Bergstraße möglich, jetzt ihre Jahreshauptversammlung als reales Treffen durchzuführen – allerdings natürlich nur unter Einhaltung des Mindestabstands zwischen den Teilnehmern.

Siebenköpfiger Vorstand gewählt

Unter anderem standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung der Zusammenkunft. Lea May kandidierte als Sprecherin und wurde einstimmig gewählt. Die 19-jährige Einhäuserin bekleidet zum ersten Mal ein Amt im Vorstand der Grünen Jugend Bergstraße.

Sprecher Moritz Müller und Kassiererin Laura Neu (beide aus Bensheim) wurden im Amt bestätigt. Als Beisitzerinnen wurden Jana Kirsch aus Lautertal, Jessica Kruhmann aus Viernheim, Ivana Müller aus Bürstadt und Julia Müller aus Bensheim gewählt.

Lesung mit Anton Hofreiter

Zum Einstieg war Müller auf die Termine des vergangenen Jahres eingegangen. Insgesamt standen über 30 Daten auf dem Veranstaltungskalender der politischen Jugendorganisation.

Darunter waren eigene Veranstaltungen wie eine Lesung mit dem grünen Bundestagsfraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter in Fürth oder eine Stadtführung durch die jüdische Geschichte Viernheims, aber auch Beteiligungen an Formaten des Bergsträßer Grünen-Kreisverbands, beispielsweise an der Nachhaltigkeitsmesse oder dem politischen Aschermittwoch.

„Auch auf den zahlreichen Demonstrationen in unserer Region und darüber hinaus haben wir als GJ Bergstraße mitgewirkt“, so Müller. „Wir sind aktiv beim Klimabündnis Bergstraße und zeigen uns solidarisch mit Fridays for Future sowie im Kampf gegen Diskriminierung.“

Für die nähere Zukunft sind aufgrund der Corona-Pandemie keine Präsenzveranstaltungen geplant, doch ihr Online-Angebot möchte die Grüne Jugend fortführen.

Plastikfreies Leben

Nur zwei Stunden vor der Hauptversammlung hatte ein Webinar mit Shia und Hanno Su von Wasteland Rebel stattgefunden, in dem die beiden Blogger über ihr plastikfreies Leben während der Corona-Pandemie informierten.

Die digitale Veranstaltungsreihe, die unter dem Hashtag #stayhomeandtalk gehostet wird, fand in der Vergangenheit schon mehrmals statt – unter anderem zu den Themen Kultur, Europa und Gesundheit.

Außerdem besetzt die Grüne Jugend seit zwei Jahren einen Platz im Kreisvorstand der Bergsträßer Grünen. In den vergangenen Jahren hat Marion Lemahieu aus Lampertheim dieses Amt übernommen.

Ein Platz im Kreisvorstand

Ihre Nachfolgerin soll Lea May werden, die in der Sitzung einstimmig nominiert wurde. „Verantwortung ist etwas, das man nicht in der Schule lernt“ sagte May in ihrer Bewerbungsrede. „Es ist mein Ziel, durch mein Engagement meiner Verantwortung für unsere Umwelt und unsere Mitmenschen gerecht zu werden.“

Sie motiviert auch ausdrücklich andere dazu, selbst einzutreten für die Themen, die ihnen wichtig sind. „Nur so können wir als junge Generation etwas bewegen.“ red

