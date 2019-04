Grüne Jugend wandert und sammelt Müll

Bergstraße.Die Grüne Jugend Bergstraße lädt alle Mitglieder und Interessierten dazu ein, die Bergsträßer Weinlagenwanderung morgen (1. Mai) mit Fokus auf grüne Themen zu erleben. Neben Informationen rund um die Bergsträßer Weinanbaugebiete, die Natur in den Lagen und den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln wird die Vermüllung der Weinberge, besondere bei Großveranstaltungen dieser Art, ein Thema sein.

„Wer die Weinlagenwanderung kennt, weiß leider, wie viel Abfall am Ende des Tages nicht in den bereitgestellten Tonnen, sondern zwischen den Reben und in den Vorgärten der Anlieger liegt“, sagt Sprecher Moritz Müller. „Wie schon im vergangenen Jahr möchten wir als Grüne Jugend der Vermüllung entgegensteuern, indem wir – während wir selbst an der Wanderung teilnehmen – möglichst viel Müll einsammeln und fachgerecht entsorgen.“ Vertreter der politischen Jugendorganisation der Grünen haben in diesem Jahr bereits die Winkelbach-Reinigungsaktion in Bensheim unterstützt.

Treffpunkt der Junggrünen ist um 10 Uhr an der Ostseite des Heppenheimer Bahnhofs. Dort beginnt die Wanderung Richtung Norden, die je nach Ausdauer und Wetterlage in Bensheim oder Zwingenberg endet. Müllsäcke und Handschuhe werden bereitgestellt. red

