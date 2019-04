Grüne: Kritik an Projekten zur Energiewende

Bergstraße.Mit Tapas und scharfer Tomatensoße sowie Popcorn und einer reichen Getränkeauswahl wurden die Gäste bei der Wahlkampf-Auftaktveranstaltung zur Europawahl der Grünen in Bensheim im Gewölbekeller der Alten Faktorei empfangen.

Als Podiumsgast war Anna Cavazzini eingeladen, die als Grünen-Kandidatin für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ins Rennen geht. Die 36-Jährige macht sich seit Jahren für internationale Gerechtigkeit, ethische Grundwerte in der Wirtschaft und für eine bessere ökologische Politikausrichtung stark. Ihr politischer wie beruflicher Wirkungskreis umfasst die internationale Handels-, Entwicklungs- und Wirtschaftspolitik des Europaparlaments, beim Auswärtigen Amt, der UNO sowie bei Compact. Aktuell setzt sie sich bei „Brot für die Welt“ für die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ein.

„Das blaue Herz Europas“

Als Diskussionsgrundlage der Veranstaltung luden Moritz Müller von der Grünen Jugend Bergstraße sowie Mathias Schimpf vom Grünen-Kreisverband die Besucher zum Film „Blue Heart – das blaue Herz Europas ein“. Der Film zeigt die naturbelassene Schönheit der Flusslandschaften mit ihrem Artenreichtum auf dem Balkan. Zwischen Slowenien und der Grenze zu Griechenland in Albanien sind – so der Film – jedoch rund 3000 Staudammprojekte geplant, die diese Landschaft gefährdeten und einen massiven sowie irreparablen Eingriff in das Ökosystem mit sich brächten. Der Lebensraum von Tieren und Pflanzen sowie auch von Menschen und deren Kultur werde dadurch gefährdet. Der Film konzentrierte sich auf drei Staudammprojekte, die durch den Widerstand der betroffenen Bevölkerung verhindert wurden. Die Dokumentation beleuchtete Strategien der Investoren. Wirtschaftsunternehmen aus dem Energiesektor und internationale Banken, gefördert mit öffentlichen Geldern der EU, versuchen demnach, sich über die ökologischen Belange sowie über die vorhandenen gesellschaftlichen und sozialen Strukturen hinwegzusetzen. Hintergründe seien der enorme Energiehunger der ganzen Welt, das Ziel, die Energiewende umzusetzen, und der Wunsch nach mehr wirtschaftlichem Wohlstand in den künftigen Beitrittsländern. Der Film zeigt die albanische Region Vjosa und die Ortschaft Kuta, die durch den Bau eines großen Staudamms akut betroffen ist.

Grünen-Politikerin Anna Cavazzini setzt sich nach eigener Aussage für die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen nach Grundlagen der EU sowie gegen Korruption ein. „Die Forderung der Grünen lautet: Investorenrechte dürfen nicht besser geschützt werden als Menschenrechte“, erläuterte Cavazzini und ergänzte: „Dass es bei der Durchsetzung der Projekte vordergründig um Geld und Lobbyismus geht, wird dadurch deutlich, dass die Europäische Entwicklungsbank solche Großprojekte unterstützt, die offensichtlich gegen die Menschenrechte verstoßen.“ Dagegen müssten sich die Grünen zur Wehr setzen.

Cavazzini forderte außerdem, die Nachweisbarkeit der Einhaltung der Menschenrechte in der gesamten Liefer- und Produktkette des globalen Weltmarktes. „Nur so können wir soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit auf Basis der ethischen Grundwerte erreichen.“

„Zu einseitig beleuchtet“

Zwei weitere Filmbeispiele beleuchteten die Bedrohung des Luchses in Mazedonien und den Widerstand einer Frauenorganisation in Bosnien-Herzegowina, die durch eine 325 Tage andauernde Brückenbesetzung den Bau eines Staudamms verhindern konnte.

Rund 45 Gäste waren zur Wahlkampf-Auftaktveranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen nach Bensheim gekommen, viele davon jünger als 30 Jahre. Bei manchen etwas älteren Gästen stieß der Film auch auf Kritik. „Er beleuchtet die Sachlage zu einseitig“, sagte ein Besucher. Ein anderer bemängelte die Aussage, dass sich der ökologische Eingriff negativ auf das Wasservorkommen in den genannten Regionen auswirkt. „Bei uns wurde der Rhein auch begradigt, sonst wäre hier alles immer wieder überschwemmt“, erklärte ein weiterer Gast.

Moritz Müller, Vorsitzender der Grünen-Jugend machte deutlich, dass es in weiten Teilen Europas keine unberührten und naturbelassenen Flüsse mehr gebe, mit Ausnahme der Flusslandschaft des Balkans. Er stellte die Frage, ob es richtig sei, die Energiewende auf Kosten der Landschaft und Naturlebensräume voranzutreiben. „Wir müssen nach umweltverträglichen Alternativen suchen und danach forschen“, lautete die Forderung einer jungen Diskussionsteilnehmerin. „Insellösungen und dezentrale Energieversorgung, kleine umweltverträgliche Staudammprojekte, die sich in die Landschaft einfügen und die Lebensräume der Menschen sowie die vorhandene Flora und Fauna erhalten, sind Ziele, für die es sich lohnt stark zu machen“, betonte Cavazzini und verwies auf den Schutz von FFH-Gebieten, die durch die Europäische Union in Kraft gesetzt wurde.

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.04.2019