Bergstraße.Heute steht der Teilregionalplan Windenergie Rhein-Neckar auf der Tagesordnung des Bergsträßer Kreistags – doch schon am Wochenende hat das Thema Wellen geschlagen. „Gegen die eigene CDU-Fraktion, den Koalitionspartner SPD und die Stimmen der Grünen hat der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt bei einer namentlichen Abstimmung in der Regionalversammlung am Freitag als einziger Delegierter zusammen mit FDP und AfD gegen eine Stellungnahme zum Teilregionalplan gestimmt“, kritisiert Thilo Figaj, der für die Grünen in der Regionalversammlung sitzt.

Die Stellungnahme, die von der Oberen Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium in Darmstadt vorgelegt wurde, setzt sich fachlich mit der den Kreis Bergstraße überdeckenden Planung des Verbandes Region Rhein-Neckar auseinander und stellt die Unterschiede der beiden Planansätze dar. Demnach sind die Mindestflächen mit 20 Hektar in Rhein-Neckar doppelt so groß wie in Südhessen, dafür werden in Südhessen zurzeit zehn Flächen geplant, in Rhein-Neckar dagegen nur fünf.

„Es mag sein, dass diese doppelte Planung in der Öffentlichkeit nicht leicht vermittelbar ist. Sie ist allerdings das Ergebnis eines Staatsvertrages“, so Figaj mit dem Vorstandssprecher der Bergsträßer Grünen, Matthias Schimpf. Mit seinem Nein zur Vorlage habe Engelhardt – als gleichzeitiges Mitglied im Verband Rhein-Neckar – nicht nur gegen sich selbst, sondern auch gegen die Interessen des Kreises gestimmt: „Und dies ohne Wortmeldung, wohl in der Hoffnung, dass sein Verhalten weitgehend unbemerkt bleibt.“