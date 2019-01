Grüne kritisieren Umstellung auf ICE-Züge

Die Umstellung von Zügen zwischen Hamburg und Karlsruhe von IC auf ICE wird demnächst Thema im Bergsträßer Kreistag. Die Fraktion der Grünen hat einen Antrag gestellt, der den Landrat des Kreises dazu auffordert, sich für die Fortführung der bisherigen Regelung einzusetzen.

Seit dem 9. Dezember setzt die Deutsche Bahn auf der Strecke, die unter anderem von Pendlern genutzt wird, die von Bensheim ins Rhein-Main-Gebiet oder den Rhein-Neckar-Raum unterwegs sind, die neuen Züge ein. Bisher konnten die Bahnkunden mit ihren Jobtickets des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) gegen einen Aufpreis die IC nutzen, um schnell an ihren Arbeitsplatz zu gelangen. In den neuen ICE sind diese Fahrkarten aber nicht mehr gültig. Bis zum 31. März gilt eine Übergangslösung, in der die Arbeitnehmer noch die ICE nutzen dürfen. Danach müssen sie sich, um die moderneren Züge nutzen zu können, ein wesentlich teureres Ticket kaufen, das auch nicht für die Strecke zwischen den Bahnhöfen und ihren Arbeitsplätzen beziehungsweise Wohnorten gültig ist.

