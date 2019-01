Grüne: Landrat soll sich für Pendler einsetzen

© Dietmar Funck

Der Darmstädter Hauptbahnhof soll in den kommenden Jahrzehnten besser nach Süden angebunden werden, als bisher. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Bundestagsfraktionen der Grünen hervor. Die südhessische Bundestagsabgeordnete Daniela Wagner und mehrere Parteikollegen hatten unter anderem wissen wollen, warum im Zielfahrplan 2030 des sogenannten Deutschland-Takts für die Fernverkehrsverbindung zwischen Darmstadt und Stuttgart nur ein Zweistundentakt zugrundegelegt wird – der keine Verbesserung darstellen würde, weil es ihn bereits gibt.

Der Deutschland-Takt ist Teil der Pläne der Bundesregierung, bis 2030 Nah- und Fernverkehr besser aufeinander abzustimmen und Fahrtzeiten zu verkürzen. Dazu gehört auch der Bau der Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim.

Wie aus der Antwort auf die Anfrage der Grünen hervorgeht, soll die zweistündliche Linie zwischen Darmstadt und Stuttgart entlang der Bergstraße bestehen bleiben. Hinzu komme eine Umsteigeverbindung über Heidelberg, heißt es weiter. Letztlich gebe es damit eine stündliche Anbindung von Darmstadt nach Stuttgart. So werde auch ermöglicht, dass mithilfe von zusätzlichen Linien und kürzeren Reisezeiten die Fahrt nach Basel etwa 60 und nach Strasbourg etwa 30 bis 60 Minuten schneller als bisher gehe.

„Ich begrüße, dass das Verkehrsministerium noch einmal die bessere Anbindung Darmstadts an den Fernverkehr bekräftigt“, kommentierte Wagner die Antworten. Nun sei der Verkehrsminister gefordert, zügig für die Projekte ausreichend Geld zur Verfügung zu stellen, sobald entschieden ist, wo die Trasse für die Neubaustrecke ab Lorsch in Richtung Süden verlaufen soll. Die Pläne werden auch zur Folge haben, dass die Züge einige Zeit in Darmstadt auf dem Gleis stehen. Angedacht sind im Zielfahrplan bei einigen Zügen acht Minuten. Die Regierung begründet das damit, dass in Darmstadt die Fahrplansynchronisation erfolgen soll, die für die neue Strecke von Frankfurt nach Mannheim notwendig sei, da die Strecke bei einem kürzeren Halt durch andere Züge belegt wäre. „Das Ziel der optimierten Anbindung Darmstadts über die neue Strecke Frankfurt – Mannheim wird durch die sehr kurzen Reisezeiten von Darmstadt über Mannheim Richtung Basel und Strasbourg erreicht“, heißt es in der Antwort.

Als wichtig für die Akzeptanz der Neubaustrecke betrachtet Wagner einen guten Lärmschutz.Auch dafür müsse der Bund genügend Geld bereitsstellen. „Dies gilt auch für die bestehenden Bahnstrecken“, betont die Grünen-Politikerin. kbw/BILD: Funck