Grüne sehen Sparkassen-Chef als „Bauernopfer“ für Rolf Richter

Bergstraße.Das vorzeitige Ausscheiden des Vorstands der Bensheimer Sparkasse, Eric Tjarks, stellt für die Bergsträßer Grünen keine Überraschung dar. „Das hat sich abgezeichnet, gerade nachdem die Differenzen zwischen dem Vorstand und dem Bensheimer Bürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzenden Rolf Richter von diesem ja schon in die Öffentlichkeit getragen wurden“, kommentiert Matthias Schimpf, Vorstandssprecher der Grünen, die jüngste Entwicklung.

Die geschäftliche Entwicklung und die wirtschaftliche Situation der Bensheimer Sparkasse habe sich unabhängig von der aktuellen corona-bedingten Situation „konsequent in den letzten Jahren nicht verbessert“ – und offenbar hätten weder Vorstand noch Verwaltungsrat es nach Einschätzung der Grünen geschafft, gemeinsam wieder auf Erfolgskurs zu kommen. „Hinzu kommt das Desaster um den Sparkassenneubau in Bensheim und die daraus folgenden monatelangen, teils öffentlich geführten Diskussionen“, ergänzt Schimpf.

Allerdings sei deutlich darauf hinzuweisen, „dass der Sparkassenvorstand hier nicht der Alleinhandelnde war, sondern die strategischen Entscheidungen, sowie auch und insbesondere die Neubaupläne stets vom Verwaltungsrat abgesegnet wurden“.

Grünen-Vorstandsmitglied Moritz Müller führt dazu weiter aus: „Es ist ein offenes Geheimnis, dass es Wunsch und Wille des Verwaltungsratsvorsitzenden gewesen ist, das Sparkassengebäude in der Werner-von-Siemens-Straße in Bensheim zu räumen und an einen Hersteller für Dentaltechnik zu verkaufen.“ Müller sieht hier einen wesentlichen Auslöser für die „mehrfach gescheiterten Neubaupläne der Sparkasse“.

Dass die Immobilie in der Werner-von-Siemens-Straße in einem schlechten Zustand gewesen sei, wie erst kürzlich vonseiten der Sparkasse dargestellt, stellt für die Grünen ein „Ammenmärchen“ dar, das „letztlich nur dazu dienen sollte, die Neubaupläne in ihrer vermeintlichen Notwendigkeit zu legitimieren“.

Auch das „gestörte Binnenverhältnis zu Zweckverbandskommunen“, das zuletzt auch die Überlegungen der Lautertaler Gemeindevertretung zur Prüfung eines Austritts aus dem Sparkassenzweckverband belegten, beobachten die Bergsträßer Grünen mit Sorge – und sehen dies „auch als Folge der zum Teil katastrophalen Kommunikationsweise des Verwaltungsratsvorsitzenden in Fragen einer Gewinnausschüttung im Jahr 2019 und aktuell auch des Umgangs innerhalb der Sparkassengremien“.

Parallelen in der Handlungsweise

Für die Grünen gibt es in den Handlungsweisen des Verwaltungsratsvorsitzenden und Bensheimer Bürgermeisters durchaus Parallelen: So habe der Verwaltungsratsvorsitzende zunächst die vorzeitige Verlängerung des Vertrags des jetzt in Ungnade gefallen Vorstandsvorsitzenden in den Gremien vorangetrieben und durchgesetzt, um jetzt „wieder einmal eine seiner Reißleinen“ zu ziehen. Gleiches habe man in der Bensheimer Kommunalpolitik erlebt: „Auch da hat Rolf Richter zunächst den Abriss des Hauses am Markt und einen Neubau vorangetrieben und durchgesetzt, um sodann die Reißleine zu ziehen.“ Die Kosten dafür trügen jetzt jeweils die Sparkassenkunden beziehungsweise die Bensheimer Steuerzahler.

„Wenn der Bensheimer Bürgermeister jetzt davon spricht, dass jetzt der Tag sei, an dem wir die Ärmel hochkrempeln und damit Tatkraft symbolisieren will, so muss er sich fragen lassen, was er eigentlich in seiner gesamten Zeit als Verwaltungsratsvorsitzender gemacht hat. Entweder hatte er buchstäblich seine Hände in den Taschen oder aber er hat alles mitgetragen und mitgestaltet.“

So oder so müsse man konstatieren, dass Eric Tjarks das „Bauernopfer“ ist, von dem Rolf Richter hoffe, dass es von seiner „Mitverantwortung als Verwaltungsratsvorsitzender für die derzeitige Situation der Sparkasse Bensheim ablenkt und ihm selbst die eigentlich überfällige Demission ersparen wird“, so Matthias Schimpf in der Grünen-Stellungnahme abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 02.07.2020