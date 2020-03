Grüne weisen SPD-Kritik zurück

Bergstraße.„Marius Schmidt hätte als SPD-Unterbezirksvorsitzender die Möglichkeit nutzen können, sich mit der ernst gemeinten Kritik der Grünen auseinanderzusetzen, anstatt zu versuchen, mit einem nicht nachvollziehbaren Ablenkungsmanöver die immer offener zutage tretende inhaltliche Schwäche der Bergsträßer SPD zu kaschieren“, weist Grünen-Vorstandsmitglied Moritz Müller die Kritik der SPD an den Äußerungen des Grünen-Vorstandssprechers Matthias Schimpf zurück.

Aus Sicht der Bergsträßer Grünen ist die politische Abgrenzung gegen Rechts eine Selbstverständlichkeit. Das schließe allerdings nicht aus, dass man sich auch weiterhin innerhalb des Lagers der demokratischen Parteien über die Programme auseinandersetzt. Hier offenbare Marius Schmidt entweder ein wirklich merkwürdiges Politik- und Demokratieverständnis oder diese Erklärung zeigt schlicht seine inhaltliche Hilflosigkeit“, so Vorstandssprecher Matthias Schimpf. „Obwohl wir im Kampf gegen Rechts mit den anderen demokratischen Parteien vereint sind, sind wir politische Mitbewerber in der Umsetzung unserer Schwerpunkte.“

Im Übrigen weisen Müller und Schimpf darauf hin, dass es vonseiten der Kreisgrünen entgegen den Darstellungen der SPD mit Blick auf die Kommunalwahl 2021 keine Festlegung auf einen bestimmten Koalitionspartner gibt, sondern die Grünen als eigenständige Kraft mit eigenen Schwerpunkten zur Wahl antreten. Überdies liege es in der Hand der Wähler, welche Mehrheiten überhaupt rechnerisch möglich sind. Die kritischen Äußerungen Schimpfs richteten sich gegen die Kreiskoalition und damit gleichermaßen gegen CDU und SPD.

Für die Kreisgrünen sei es selbstverständlich, dass ihre Mitglieder auf kommunaler Ebene mit vielen Interessengruppen nicht nur der Umwelt- und Klimaschutzbewegung zusammenarbeiten und sich in verschiedenen Themenfeldern engagieren.

Selbstverständlich stünden die Grünen nach der Kommunalwahl für Gespräche mit allen demokratischen Parteien zur Verfügung: „Präferenzen über Farbspiele sind bloße Spekulation. Wir überzeugen durch inhaltliche Angebote – und da gehört es eben nun mal dazu, die Abgrenzung zu den demokratischen Mitbewerbern deutlich zu machen und die Schwächen der aktuellen Regierungskoalition aufzuzeigen“, kommentiert Müller.

„Es hilft auch nicht, dass die SPD-Landtagsabgeordnete Hartmann versucht, das derzeitig schwache Regierungsbild der Bergsträßer SPD durch Kritik an den Landesgrünen aufzupolieren“, so Schimpf. Weder Schmidt noch Hartmann hätten sich inhaltlich mit der Kritik der Grünen auseinandergesetzt, sondern versucht, mit sachfremden Erwägungen und diffusen Darstellungen von der eigentlichen Problematik abzulenken, so die Grünen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020