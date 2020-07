Grundrente: Windige Finanzierung

Den meisten der künftigen Empfänger der Grundrente sei diese gegönnt. Viele haben viel gearbeitet und wenig verdient. Da ist es mehr als gerecht, wenn sie nach ihrem Berufsleben wenigstens so viel staatliche Unterstützung bekommen, dass es für ein einigermaßen erträgliches Leben reicht. Wie die Grundrente allerdings auf politischer Ebene in den vergangenen Wochen zustande kam, war weniger erträglich. Die CDU hat die zur recht aufgestellte Forderung nach einer soliden Finanzierung aufgegeben. Stattdessen ist sie der SPD gefolgt, die die Grundrente mit einer Steuer finanzieren will, die es noch gar nicht gibt, und die wohl auch nicht kommen wird: die Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene. Eine solch windige Finanzierung gab es noch nie. Und eine weitere Bastion der Vernunft wurde gleich mit abgeräumt. Eine Einkommensprüfung findet nicht statt und ob die Anrechnung von Kapitaleinkünften Bestand hat, ist fraglich.