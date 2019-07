Gulasch zum Frühstück

Bergstraße.Eine 19-köpfige Gruppe auf dem Evangelischen Dekanat Bergstraße hat eine erlebnisreiche Jugendfreizeit in Spanien verbracht mit jeweils einwöchigen Aufenthalten in den Pyrenäen und am Mittelmeer.

In den Pyrenäen wurde die Gruppe durch verschiedene Outdooraktivitäten wie Trekking-Touren, einer Bergwanderung, einer GPS-Tour in und um den naturbelassenen Fluss „Muga“ gefordert. „Gerüchteweise soll es dort sogar wildlebende Mugaaffen geben. Sichtungen fanden seitens unserer Gruppe nicht statt, lediglich Geräusche drangen vom Fluss in unser Camp“, berichtet Gemeindepädagoge Arik Siegel, der die Jugendfreizeit gemeinsam mit den Teamern Jennifer Böhm (Einhausen), Steffen Wolff (Mörlenbach) und Kira Singer (Gronau) leitete. An manchen Tagen seien alle abends erschöpft, aber glücklich nur noch ins Bett gefallen.

Die zweite Woche in L’Escalar am Mittelmeer war nach Angaben der Evangelischen Jugend körperlich weniger herausfordernd, aber nicht weniger spannend – besonders der Kreativtag, an dem Kekseis zubereitet, Freundschaftsbänder geknüpft, Holzkreuze geschnitzt oder die Haut mit Hennafarbe bemalt werden konnten. Unter Anleitung von Jennifer Böhm hatten die Jugendlichen zudem jeden Tag gemeinsam gekocht. „Es wurden täglich frische Gerichte gezaubert mit dem, was es in der Sommerzeit in Spanien so alles frisch gab. Dazu zählten auch leckere Wasser- und Honigmelonen, die in der Umgebung angebaut wurden“, so Arik Siegel. Nach seiner Darstellung meisterte die Gruppe auch lustige Experimente hervorragend wie den „Die-Zeit-dreht-rückwärts-Tag“, bei dem es zum Frühstück Gulasch mit Cola und zum Abendessen Haferschleim gab.

Im kommenden Jahr geht die Jugendfreizeit in den Sommerferien wieder nach Knapped in Schweden. Dort erwarten die Teilnehmenden Naturerlebnisse mit einer Kanutour. red

