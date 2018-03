Gute Noten für die WFB

Anzeige

„Unser Anspruch ist es, durch unsere Beratung den Weg für das weitere Vorgehen aufzuzeigen, damit die angedachten Maßnahmen umgesetzt werden können“, so Dagmar Cohrs, stellvertretende Geschäftsführerin der WFB.

Umfrage unter den Beratenen

Werden die Ziele der Beratung erreicht? Welche Maßnahmen werden letzten Endes umgesetzt? Wie beurteilen die Beratenen die Serviceleistung? Diesen Fragen ging die Energieagentur auch 2017 mit Hilfe einer Umfrage unter den Beratenen auf den Grund. „Die Erneuerung der Heizung stand im vergangenen Jahr bei den meisten im Fokus“, stellt Projektleiter Philipp Meister fest, „dicht gefolgt von der Installation einer Photovoltaikanlage sowie Dämm-Maßnahmen.“

Bei den Erwartungen an die Beratung wurden die Punkte „allgemeine Orientierung – was ist sinnvoll für mein Haus“ und „Informationen zu Fördermitteln“ am häufigsten genannt. Der Wunsch nach „Wissenswertem zu Kosten, Einsparpotenzialen, Wirtschaftlichkeit“ lag gleichauf mit dem Anliegen, „Informationen zur fachgerechten Umsetzung geplanter Vorhaben“ zu erhalten.

Regionale Wertschöpfung

Die Bewertung der Serviceleistungen mit 1,8 nach dem Schulnotensystem zeigt, dass die Erwartungen an die Beratung erfüllt wurden. Die Umfrage ergab, dass 62 Prozent der Befragten auch tatsächlich die ursprünglich angedachten Maßnahmen durchführten, wobei sechs Prozent mehr investierten als zunächst geplant. Zwölf Prozent nahmen darüber hinaus zusätzliche Maßnahmen in Angriff, die im Beratungsgespräch thematisiert wurden. Da 18 Prozent der Befragten letzten Endes mehr als ursprünglich geplant umsetzten, zeigt sich, dass die Beratung der Energieagentur Bergstraße auch zu einer Steigerung der regionalen Wertschöpfung führt.

Initialzündung geben

Mit ihrem Beratungsangebot will die Energieagentur die Initialzündung für die Umsetzung geben, an der ein Energieberater und das Handwerk beteiligt werden sollen. Hierbei hilft unter anderem die Datenbank von Energieberatern im Kreis Bergstraße auf der Homepage der WFB. red

Info: www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de/energie

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.02.2018