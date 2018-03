Anzeige

Bergstraße.Kürzlich hat die Veranstaltungsreihe ExpinA im Jugendtreff in Bensheim begonnen. ExpinA steht für „Experten in Ausbildung“ und ist eine muttersprachliche Informations- und Austauschveranstaltung, die sich an InteA-Schüler richtet. InteA wiederum steht für „Integration und Abschluss“ und ist ein Konzept für Sprachförderung sowie für allgemeine und berufliche Bildung, das sich an junge Flüchtlinge, Spätaussiedler und Zuwanderer an beruflichen Schulen richtet. Die Veranstaltungsreihe organisiert der Kreis gemeinsam mit dem Caritasverband und der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim.

Experten, die selbst einen Fluchthintergrund haben, berichten in ihrer Muttersprache über die Erfahrungen, die sie während ihrer eigenen Ausbildungszeit in Deutschland gemacht haben. Sie erzählen nicht nur über die Vorteile, die eine Ausbildung mit sich bringt, sondern erörtern auch die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um einen Beruf zu erlernen. Ziel ist es, die InteA-Schüler über das Ausbildungssystem in Deutschland zu informieren, Unsicherheiten abzubauen und sie zu einer Ausbildung zu ermutigen.

Den Auftakt der Reihe machten die aus Syrien stammenden Zwillinge Ivan und Romen Adam. Für sie stand von Anfang an fest, dass sie zuerst die Landessprache erlernen müssen, um in Deutschland Fuß fassen zu können. Nach dem Erwerb der deutschen Sprache haben sie in einer Kfz-Werkstatt in Bensheim erfolgreich eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker absolviert. Romen Adam betonte: „Ihr müsst die deutsche Sprache gut können, damit ihr am gesellschaftlichen Leben in Deutschland teilnehmen könnt. Das ist sehr wichtig. Danach könnt ihr Praktika machen, um herauszufinden, welchen Beruf ihr erlernen wollt.“ red