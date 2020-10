Hakenkreuz auf Fahrbahn geschmiert

Lautertal.Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (24.10.) ein Hakenkreuz auf die Fahrbahn des Höhenwegs in Gadernheim geschmiert. Das circa ein Quadratmeter große verfassungsfeindliche Symbol wurde im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, vermutlich mittels blauer Sprühfarbe auf der Straße aufgebracht. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, direkt mit dem polizeilichen Staatsschutz in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.10.2020