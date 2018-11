Handeln und Wirken nicht unumstritten

Odenwald.Am vergangenen Dienstag (6.) jährte sich der Todestag von Gustav II. Adolf, König von Schweden, der vor fast 400 Jahren in der Schlacht bei Lützen in Sachsen-Anhalt an der Spitze seines Befreiungsheeres fiel. Er gilt als eine wichtige Persönlichkeit in der Geschichte Schwedens, da er unter anderem zu Reformen beitrug und durch sein Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg die Existenz des

...