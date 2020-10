Handesverband fordert Möglichkeiten für Geschäftsöffnungen an Sonntagen

Hessen.Der Handelsverband Hessen fordert mit Blick auf die Corona-Pandemie weitere Male die Möglichkeit zu Ladenöffnungen auch an Sonntagen. Damit könnten gerade im Herbst und Winter die Personenkontakte reduziert werden, teilte der Verband am Donnerstag mit. Der Sonntagsschutz in Hessen solle damit nicht generell in Frage gestellt werden. Es müsse aber um eine Entzerrung des kommenden Weihnachtsgeschäfts gehen. Wegen der Pandemie war den Geschäften in Hessen zeitweise erlaubt worden, auch an Sonntagen zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr zu öffnen. Die Sonderregelung war aber im Juni ausgelaufen.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.10.2020