Handwerker an der Bergstraße schimpfen über Diesel-Urteil

Auch bei Taxi-Unternehmen sind Diesel weit verbreitet. „Uns betrifft das Urteil nicht direkt“, sagt Sandra Hartmann. Von den zehn Autos im Fuhrpark der Taxi-Zentrale Bensheim hätten nur zwei die Euro-4-Norm. Solche Fahrzeuge könnten theoretisch schon Ende des Jahres in den Städten verboten werden, die Grenzwerte für Stickoxide überschreiten. Das Unternehmen wollte seine beiden alten Diesel aber sowieso bald ausmustern.

Dennoch hält Hartmann das Urteil nicht für richtig: „Die Politik hätte lieber von Anfang an auf die Auto-Lobby einwirken sollen, damit solche Fahrzeuge nicht mehr hergestellt werden.“ Leidtragende seien vor allem Kleinunternehmer, die mit Fahrzeugen in den Städten unterwegs seien: „Wir wissen nie, wann von heute auf morgen wieder etwas beschlossen wird, das uns einschränkt“, beklagt Hartmann. Damit kann sie Matthias Schimpf auf ihrer Seite wissen. Der Sprecher der Bergsträßer Grünen hofft, dass Fahrverbote den Druck auf die Bundesregierung erhöhen – Dieselumrüstungen auf bessere Abgasnormen sollten von der Auto-Industrie bezahlt werden und nicht vom Verbraucher, sagt er. Fahrverbote selbst hält Schimpf nur für das allerletzte Mittel. „Auch mein grünes Herz kann da nicht jubilieren.“

Unsichere Lage für Spediteure

Bei der Heppenheimer Spedition Schüssler, die vor allem Kunden in der Systemgastronomie beliefert, sind nach Auskunft von Geschäftsführer Oliver Schüssler fast nur noch Lkw mit der Dieselnorm Euro 6 unterwegs. Inwieweit sein Unternehmen von Fahrverboten betroffen wäre, hängt von den Regelungen in den Kommunen ab. „Man weiß ja nicht, ob das irgendwann ausgeweitet wird“, sagt er. Er hofft auf Ausnahmeregelungen für Lieferfahrzeuge. Gibt es die nicht, müsse er versuchen, zusammen mit seinen Kunden Lösungen zu finden. Eines sei aber klar: „Wir können nicht von jetzt auf gleich alle unsere Lkw umrüsten oder verkaufen.“

Wesentlich entspannter ist Heiko Schmidt, Geschäftsführer des gleichnamigen Busunternehmens in Lindenfels – und das nicht nur, weil alle Wagen in seinem Fuhrpark in den vergangenen Jahren modernisiert wurden. „Das Urteil bedeutet nicht, dass jetzt in ganz Deutschland Diesel verboten werden, sondern, dass die Kommunen selbst darüber entscheiden dürfen“, gibt er zu bedenken. Er glaubt nicht, dass die Städte Busse und Lkw von heute auf morgen verbannen wollten: „Sie wollen kein Chaos. Gerade ein Bus ist ja eigentlich ein ökologisches Fahrzeug. Je mehr Menschen mit ihm fahren, desto weniger Autos sind auf der Straße“, sagt Schmidt.

Keine Panik beim Autohändler

Auch Marco Vogel, Geschäftsführer des BMW-Autohauses in Zwingenberg, bricht nicht in Panik aus, auch wenn er das Urteil aus Leipzig als „Riesenproblem“ betrachtet. Einbußen für seinen Betrieb befürchtet er nicht. Auch nicht durch den Wertverlust älterer Diesel, der mit dem Urteil einhergehen könnte. „Wir verkaufen fast keine gebrauchten Autos mit Euro-4-Norm und nur wenige mit Euro 5“, sagt er. Die neuen BMW-Diesel seien alle mit Euro 6 unterwegs. „Wir haben den Wertverlust früh einkalkuliert, weil wir geahnt haben, was kommt“, sagt Marco Vogel im BA-Gespräch.

Neben der Wirtschaft wäre von einem Verbot auch das Vereinsleben betroffen. „Camper sind überwiegend mit Dieseln unterwegs, weil die widerstandsfähig sind“, sagt Klaus Köhler, Vorsitzender beim Camping Club Bergstraße. Einen Diesel mit Euro 4 oder schlechter für mehrere Tausend Euro umrüsten zu lassen, rentiere sich oft nicht. Alarmstimmung herrscht aber nicht unter den Campern. „Wir lassen das auf uns zukommen. Ändern können wir daran sowieso nichts“, sagt Köhler.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.03.2018