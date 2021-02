Handwerker beobachtet Einbrecher - Festnahme

Viernheim.Durch Beobachtungen eines Handwerkers konnte am Dienstag in Viernheim ein 37-jähriger Mann festgenommen werden, der im Verdacht steht, seit September des vergangenen Jahres für 49 Kellereinbrüche im Stadtgebiet verantwortlich zu sein.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, ging der Festnahme in der Mittagszeit der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Lise-Meitner-Straße voraus. Dank der umgehenden Alarmierung durch den aufmerksamen Zeugen konnten die Polizisten den Gesuchten schlussendlich im Keller des Hauses antreffen. Dort hatte er bereits die Tür zur Waschküche und in der Folge die Tür zu einem Kellerverschlag aufgebrochen. Zu seiner Beute zählten bis dahin mehrere Waschmittel.

Im Zuge der Aufklärungsarbeit wird dem Mann ein weiterer Kellereinbruch im Nachbarhaus zugeschrieben. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und seiner mitgeführten Sachen wurde zudem die synthetische Droge Crack und ein Tütchen Heroin sichergestellt. Eine entsprechende Anzeige wurde zusätzlich erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 10.02.2021