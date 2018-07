Hannah Kühr

Anzeige

Seit dem Mikrofon-Geschenk ist viel passiert. „Mein Freund sagte damals: Jetzt mach was daraus! Und das habe ich getan“, freut sie sich. Dazu gehört auch Gesangsunterricht bei Sängerin Barbara Boll. Gemeinsam proben sie die Lieder, die sie bei Terminen vorträgt und sprechen ab, wie sie diese am besten stimmlich angehen, damit das Stück von Herzen und mit Qualität dargeboten wird.

Positive Rückmeldung

„Schließlich kam noch der Zufall dazu“, sagt Kühr über ihren ersten Auftritt zur Brauhaus-Eröffnung in ihrer Heimatstadt. „Und dann ging alles ganz schnell“, erinnert sie sich. Anfragen seien gekommen, schon 2017 hat sie 15 Hochzeiten musikalisch begleitet. „2018 bin ich an jedem Wochenende unterwegs, nur noch ein Termin ist frei“, so Kühr.

Ihre Auftritte führen sie durch ganz Deutschland. Dann hat sie Instrumentalversionen der Lieder dabei oder wird von Geigerin Chiara Metzner begleitet. Viele Kunden buchen sie zudem für den ganzen Tag. Dann kommt ihr Freund, der als DJ arbeitet, gleich mit. „Ich singe dann etwa bei der Trauung, beim Sektempfang, beim Hochzeitstanz, und abends gibt es von meinem Freund noch Partymusik“, gibt sie ein Beispiel.

Für das Paar eine optimale Lösung, zusammen leben, arbeiten und gemeinsam reisen. „Wir sehen so viele Städte und erleben so tolle Momente“, schwärmt sie. Ja, es sei durchaus auch mal stressig, aber eine wunderbare Zeit für beide zugleich. Langweilig werde es den beiden jedenfalls nicht, und die gemeinsamen Erfahrungen verbinden noch mehr. So wie die Musik – denn auch die Lieder blieben im Gedächtnis und sorgten für Erinnerungen. str/BILD: str/sm

