Hans-Peter Kneip wurde jetzt von Landrat Christian Engelhardt als langjähriges Mitglied des Vorstandes der Altenpflegeschule Bergstraße verabschiedet. „Herr Kneip war immer ein verlässlicher Partner“, lobte Engelhardt, der zugleich Vorstandsvorsitzender der Altenpflegeschule Bergstraße ist. „Er hat sich dabei nie gescheut, auch unangenehme Fragen zu stellen, um die Schule in Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen an die berufliche Ausbildung voranzubringen.“

Durch seine langjährige Erfahrung als Einrichtungsleiter im Bensheimer Caritas-Heim St. Elisabeth war Kneip stets über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Pflege informiert und brachte seine Beobachtungen engagiert in die Vorstandsarbeit ein. Kneip begleitete die Altenpflegeschule weit mehr als ein Jahrzehnt und trug maßgeblich zu ihrer Weiterentwicklung bei.

Während seiner Vorstandsarbeit war die Altenpflegeschule zweimal umgezogen. Zuerst von der Rodensteinstraße in die Lilienthalstraße, später dann in den Neubau und endgültigen Standort am Campus der Karl-Kübel-Schule. „Wir verabschieden mit Hans-Peter Kneip eine wichtige Person, die an der Entwicklung der Altenpflegeschule maßgeblich beteiligt war. Ich bedanke mich für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute für seinen Ruhestand“, so der Landrat. red/BILD: Kreis Bergstraße

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.01.2019