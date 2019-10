Harald Schneider, Bergsträßer und Präsident des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums, wurde jetzt von Hessens Innenminister Peter Beuth in den Ruhestand verabschiedet. Zugleich wurde Volker Pfeiffer als neuer Präsident des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums (HBPP) ins Amt eingeführt.

Moderne Sicherheitsbehörde

„Harald Schneider hat sich seit 1975 in den Dienst des Landes gestellt, den Polizeiberuf von der Pike gelernt und als Führungskraft maßgeblich daran mitgewirkt, unsere Polizei zu der heutigen modernen Sicherheitsbehörde zu formen“, sagte Minister Beuth. Schneider hat zuletzt die Modernisierung der Bereitschaftspolizei vorangetrieben. Dieses berufliche Erbe wird nun durch seinen bisherigen Vizepräsidenten Volker Pfeiffer fortgeführt. „Wir verabschieden einen echten Polizei-Experten und gewährleisten mit der Expertise des Nachfolgers eine Kontinuität im Amt, die auch in Zukunft die Fortentwicklung der Bereitschaftspolizei sicherstellt“, sagte der Innenminister.

Leiter der Abteilung Einsatz

Seit seinem Eintritt in die Polizei des Landes Hessen im Jahre 1975 bei der Bereitschaftspolizei hat der 63-jährige Harald Schneider an verschiedenen Stellen der hessischen Polizei gewirkt. 1990 – nach Erreichen des höheren Dienstes – bekleidete er verschiedene Funktionen unter anderem als Leiter des Führungs- und Lagedienstes im Polizeipräsidium in Offenbach und später als Leiter Abteilung Sicherheit und Ordnung sowie Vertreter des Leiters der Polizeidirektion im Regierungspräsidium Darmstadt.

In den Jahren 2001 bis 2010 hatte Harald Schneider verschiedene Funktionen im Polizeipräsidium Südhessen unter anderem als Leiter der Polizeidirektion Darmstadt, Groß-Gerau und als Leiter der Abteilung Einsatz inne. Dann wechselte er 2010 zum Polizeipräsidium Frankfurt und versah dort als Leiter der Abteilung Einsatz seinen Dienst. Ab 23. September 2016 führte er als Präsident das Hessische Bereitschaftspolizeipräsidium und genießt ab jetzt seinen Ruhestand in der Nähe von Bensheim. pol/BILD: Polizei

