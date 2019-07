Harsche Kritik an Neue Wege

Bergstraße.„Heimlich, still und leise hat Neue Wege in den letzten Wochen die Mietobergrenzen erhöht. Und damit anerkannt, dass den Erwerbslosen seit Bestehen des Optionsbetriebs viel zu wenig Miete gezahlt worden ist.“ Das schreibt jetzt die Bergsträßer Erwerbsloseninitiative Andere Wege. Über die Höhe der von Neue Wege anerkannten Mietobergrenzen hatte es seit Einführung von Hartz IV und der Gründung des Optionsbetriebs Streit mit den Erwerbsloseninitiativen gegeben.

„Wir haben schon zu Beginn in Zusammenarbeit mit der Caritas drei Monate lang sämtliche Wohnungsangebote in Print- und Onlinemedien überprüft. Ergebnis: Die von Neue Wege gezahlten Mieten waren im Schnitt 20 Prozent zu niedrig“, so Andere Wege weiter. Zur Ermittlung der Obergrenzen habe der Optionsbetrieb eine eigene Statistik entwickelt und deren Legitimität damit begründet, dass das Sozialgericht sie anerkannt habe.

„Berechnung wurde nie überprüft“

„Dabei hatte das Gericht lediglich honoriert, dass es überhaupt eine Statistik gab. Die Art der Berechnung wurde vom Gericht nie überprüft“, kritisiert die Initiative. Gelegentliche kleine Erhöhungen würden daran nichts grundlegend ändern. Darüber habe Andere Wege mit Vertretern aller Parteien gesprochen, Presseerklärungen geschrieben und immer wieder bei Veranstaltungen auf das Problem hingewiesen.

„Reaktionen gab es keine, obwohl selbst nach Statistiken von Neue Wege jeder Fünfte zeitweise mehr als 100 Euro von seinem Arbeitslosengeld abzwacken musste, um die Differenz auszugleichen. Selbst als ein Vertreter des Instituts für Wohnen und Umwelt festgestellt hat, dass der Berechnung falsche Parameter zugrundeliegen, hat sich nichts geändert“, heißt es weiter.

„Politische Bankrotterklärung“

Jetzt wurden die Mieten neu berechnet. Ergebnis: „Die Obergrenzen müssen um durchschnittlich 20 bis 30 Prozent angehoben werden. Manche Haushalte bekommen bis zu 180 Euro mehr“, schreibt Andere Wege. „Das ist eine politische Bankrotterklärung ersten Ranges – weniger von der Leitung von Neue Wege, als von den Politikern, die diese Ungerechtigkeiten 14 Jahre lang allen Protesten zum Trotz verantwortet haben“, kritisiert die Initiative. Die Rechte von Erwerbslosen auf angemessene Mietzahlungen hätten offenbar keinen der Verantwortlichen interessiert. zg

