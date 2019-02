Hartmann führt Bildungs-Ausschuss

Bergstraße.Die SPD-Landtagsabgeordnete Karin Hartmann (BILD: Funck) ist zur neuen Vorsitzenden des Kulturpolitischen Ausschusses (KPA) des Landtages gewählt worden. Der Ausschuss ist besonders für Bildungs- und Schulpolitik zuständig. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Ausschusses und werde auch in der neuen Rolle eine engagierte Streiterin für mehr Lehrkräfte, mehr Inklusion und mehr Demokratiebildung an Schulen sein“, so Hartmann in Wiesbaden.

Die Aufgaben für den Ausschuss seien „immens wichtig, legt doch eine gute und vor allem für jeden kostenfrei zugängliche Bildung von Anfang an den wesentlichen Baustein für ein erfolgreiches Leben.“ Hartmann sieht gerade den Ausbau von Schulen zu echten Ganztagsschulen mit einem rhythmisierten Angebot als wichtig an.

Demokratie in der Schule lernen

Gerade in Anbetracht der insgesamt zurückgehenden Wahlbeteiligung und einer bedenklichen Stärkung des rechten politischen Randes soll die Verankerung von Demokratiebildung im Mittelpunkt von Hartmanns Arbeit als Ausschussvorsitzende stehen: „Die Kompetenz, politische Zusammenhänge zu verstehen und sich selbst einzubringen, kann man in der Schule lernen. Alle Projekte, die diesem Ziel, einen mündigen Bürger heranzubilden, dienen, möchte ich fördern“, so Hartmann, die als Beispiel auch Aktionen wie die Juniorwahl oder Bildungsfahrten in das Landesparlament im Regelunterricht nannte. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.02.2019