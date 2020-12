Hartnäckige Tiefs sorgen für weiterhin trübes Wetter 

Offenbach.Das vielerorts trübe und regnerische Wetter der vergangenen Tage hat Hessen weiter fest im Griff. Ursache dafür sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwei Tiefdruckgebiete, die sich mit ihren Ausläufern hartnäckig über West- und Mitteleuropa halten. "Die Wetterlage ist ziemlich festgefahren", sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach. Auch in der kommenden Woche sei daher "keine nennenswerte Wetteränderung zu erwarten".

Entsprechend pendeln die Temperaturen am Sonntag zwischen zwei und vier Grad, in den Hochlagen werden maximal zwei Grad erreicht. Auch am Montag und Dienstag bleibt es den Angaben zufolge stark bewölkt oder neblig trüb und es gibt immer wieder etwas Regen oder Schnee. Nachts friert es örtlich, sodass die Straßen glatt werden können.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.12.2020