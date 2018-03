Anzeige

Bergstraße.Ostern und Frühling gehören einfach zusammen – auch wenn in diesem Jahr die schönste Jahreszeit weiterhin auf sich warten lässt. Wer sich dennoch in Frühlingsstimmung versetzen möchte, braucht nur einen Blick auf diese Seite zu werfen: Im Rahmen des Grundschulprojekts „Klasse Kids“ hat der BA wieder zum Malwettbewerb rund um das Thema Ostern aufgerufen – und viele, viele bunte Bilder haben uns erreicht.

Mehr als 300 bunte Bilder

Über 300 Kinder haben sich beteiligt und Osterhasen, bunte Eier, Frühlingswiesen und Küken gemalt – und auf den allermeisten Bildern strahlt die Sonne hell vom blauen Himmel! Einige der schönsten Bilder sind auf dieser Seite zu sehen.

Unsere BA-Jury hatte dann die Qual der Wahl – und musste unter den vielen gelungenen Kunstwerken das Siegermotiv auswählen, das auf der heutigen BA-Titelseite zu sehen ist. Zum Gewinner wurde am Ende Mika Vinson gekürt, der die Klasse 3b der Schule an der Weschnitz in Einhausen besucht. Das in kräftigen Farben gemalte Bild hat allen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert: Ein freundlicher Osterhase steht im Mittelpunkt des Bildes, umgeben von leuchtenden Frühlingsblumen! Im Gras hat der Hase gerade zwei bunte Ostereier abgelegt.