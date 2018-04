Anzeige

Bergstraße.Die Kreisgruppe Bergstraße der Landsmannschaft Schlesien lädt zur Hauptversammlung mit Vorstandswahlen ein. Sie findet am Samstag, 21. April, 14 Uhr, in Lorsch im kleinen Saal des Paulusheimes statt. Saalöffnung mit Kaffee und Kuchen ist ab 13.30 Uhr. Unter anderem finden auch Ehrungen langjähriger Mitglieder statt. Alle Interessenten sind eingeladen und werden von der Landsmannschaft gebeten, auch über eine Mitgliedschaft nachzudenken und sich an der Vorstandsarbeit zu beteiligen, „damit auch in der Zukunft die personellen Voraussetzungen für unsere bekannte gesellschaftliche Arbeit im Kreis Bergstraße erhalten bleiben“, wie es in der Einladung abschließend heißt. red