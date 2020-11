Haus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Darmstadt.Der Brand eines Hauses in der Bert-Brecht-Straße im Darmstädter Stadtteil Wixhausen hat am Montagmorgen (16.11.) die Polizei und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 9.30 Uhr war die Rettungsleitstelle von Zeugen alarmiert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ging der Brand von dem Kellerbereich aus und dürfte seinen Ursprung in einem technischen Defekt haben. Das Haus wurde komplett beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen in einem 6-stelligen Bereich angesiedelt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Aktuell dauern die Löscharbeiten vor Ort noch an. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10).

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.11.2020